Газманов, Дайнеко и Тишман выступили перед волгоградцами на концерте "Zа Россию"

Музыкально-патриотический марафон продлится до 5 мая, он охватывает более 30 городов в шести федеральных округах страны.

Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию" прошёл в Волгограде. Видео предоставлено LIFE

Волгоград присоединился к музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию", который проходит в поддержку Российской армии в российских регионах. На масштабном концерте для почти тысячи жителей города выступили Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Митя Фомин, Елизавета Долженкова.

"Мы принимаем на земле сталинградской артистов, которые приехали в Волгоград, чтобы вместе с нами поддержать нашего президента. Волгоградская область не понаслышке знает, что такое фашизм, на земле сталинградской было пролито много крови. Победа над фашизмом и становление мирного неба начались именно здесь. Поэтому регион одним из первых принял жителей Донбасса", — сказал в начале концерта депутат Волгоградской областной думы, сопредседатель регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Волгоградской области Владимир Шкарин.

Музыкально-патриотический марафон продлится до 5 мая, он охватывает более тридцати городов в шести федеральных округах страны. Выступления в рамках марафона проходят в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов России. Жители могут увидеть программы творческих коллективов, а также артистов и звёзд отечественной эстрады, среди которых: Ольга Кормухина, Анита Цой, Денис Майданов, группа "Самоцветы", Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие. Кроме того, на концертах выступают спикеры Российского общества "Знание" с образовательными лекциями и принимают участие поэты Владислав Маленко, Анна Ревякина и другие.

Марафон стартовал 12 апреля. Так, концерты уже прошли в Астрахани, Твери, Череповце, Новосибирске, Барнауле и Набережных Челнах. Также в ближайшее время планируются выступления в Вологде, Туле, Бийске, Орле, Рязани, Брянске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кемерове, Чебоксарах, Костроме и других городах.