В Администрации Харькова отреагировали на снос памятника маршалу Жукову

По словам властей Немышлянского района, инцидент произошёл около 11 утра по местному времени. Подъехали две машины с военными, сняли бюст и "куда-то всё вывезли".

В Администрации Харькова прокомментировали снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Как сообщила глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, в ситуации уже разбираются. Об этом пишет украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").

По словам чиновника, инцидент произошёл около 11 утра по местному времени. Подъехали две машины с военными, сняли бюст и "куда-то всё вывезли". При этом в настоящее время всё тихо.