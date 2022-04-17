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Опубликовано 17 апреля 2022, 11:56
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В Администрации Харькова отреагировали на снос памятника маршалу Жукову

По словам властей Немышлянского района, инцидент произошёл около 11 утра по местному времени. Подъехали две машины с военными, сняли бюст и "куда-то всё вывезли".

В Администрации Харькова прокомментировали снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Как сообщила глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, в ситуации уже разбираются. Об этом пишет украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").

По словам чиновника, инцидент произошёл около 11 утра по местному времени. Подъехали две машины с военными, сняли бюст и "куда-то всё вывезли". При этом в настоящее время всё тихо.

Дочь маршала Жукова назвала тяжёлой потерей снос памятника её отцу в Харькове
Дочь маршала Жукова назвала тяжёлой потерей снос памятника её отцу в Харькове

Как ранее сообщал Лайф, в Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

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Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE

Николь Вербер
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