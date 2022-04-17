Дочь маршала Жукова назвала тяжёлой потерей снос памятника её отцу в Харькове
Это крайне бесчеловечное отношение к победам и личности человека, который отдал всего себя, чтобы на земле были мир и спокойствие, отметила собеседница Лайфа.
Дочь маршала Георгия Жукова в беседе с Лайфом прокомментировала снос памятника её отцу в Харькове. По словам Эры, это довольно тяжёлая потеря.
Её крайне возмутила новость о демонтаже памятника легендарному советскому полководцу. По словам собеседницы Лайфа, это крайне бесчеловечное отношение к победам и личности человека, который отдал всего себя, чтобы на земле были мир и спокойствие.
"И в такой ситуации до каких дел они (украинские боевики. — Прим. ред.) вообще доходят. Это ужасно всё, и кроме возмущения ничего не может быть. И я думаю, что всё это им аукнется. Всё это ужасно", — сказала Эра.
При этом она с энтузиазмом прокомментировала возможное восстановление памятника в будущем, отметив, что это было бы замечательно. Дочь маршала подчеркнула, что очень бы этого хотела, потому что для памяти о Жукове это довольно тяжёлая потеря.
Как ранее сообщал Лайф, в Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.
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