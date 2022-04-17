В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент

Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Видео © Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который освобождал Европу от нацистов во время Великой Отечественной войны. Кадры из украинского города разлетелись в соцсетях.

Это сделали националисты "Кракена" — одного из подразделений "Азова", о чём сообщил его лидер Константин Немичев в своём телеграм-канале. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа на постамент нанесли надпись "Слава Украине" и национальный герб.