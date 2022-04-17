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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 10:16
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В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент

Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Видео © Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который освобождал Европу от нацистов во время Великой Отечественной войны. Кадры из украинского города разлетелись в соцсетях.

Это сделали националисты "Кракена" — одного из подразделений "Азова", о чём сообщил его лидер Константин Немичев в своём телеграм-канале. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа на постамент нанесли надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Кадры из Харькова, где демонтировали памятник Жукову. Фото © Twitter / Gentoil

Кадры из Харькова, где демонтировали памятник Жукову. Фото © Twitter / Gentoil

На Украине демонтировали памятник Александру Пушкину
На Украине демонтировали памятник Александру Пушкину

Ранее Лайф сообщал, что в Ужгороде на западе Украины демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. А до этого памятник-бюст известному писателю демонтировали в Мукачеве Закарпатской области Украины. Также была снята мемориальная табличка с местной школы.

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Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE

Николь Вербер
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