В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент
Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.
В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Видео © Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE
В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который освобождал Европу от нацистов во время Великой Отечественной войны. Кадры из украинского города разлетелись в соцсетях.
Это сделали националисты "Кракена" — одного из подразделений "Азова", о чём сообщил его лидер Константин Немичев в своём телеграм-канале. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа на постамент нанесли надпись "Слава Украине" и национальный герб.
Кадры из Харькова, где демонтировали памятник Жукову. Фото © Twitter / Gentoil
Ранее Лайф сообщал, что в Ужгороде на западе Украины демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. А до этого памятник-бюст известному писателю демонтировали в Мукачеве Закарпатской области Украины. Также была снята мемориальная табличка с местной школы.
Twitter / ibuEn1GSQ7kLeyE