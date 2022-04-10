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Опубликовано 10 апреля 2022, 18:13
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На Украине демонтировали очередной памятник Пушкину

Демонтаж памятника Александру Пушкину в Ужгороде. Фото © Telegram / Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка

Демонтаж памятника Александру Пушкину в Ужгороде. Фото © Telegram / Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка

Решение о сносе мемориала поддержали на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета.

8 апреля в Ужгороде на западе Украины демонтировали памятник известному русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщили в Ужгородском горсовете.

"В Ужгороде демонтировали бюст Александра Пушкина. Напомним, решение о демонтаже поддержали сегодня утром на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета", — говорится в телеграм-канале горсовета.

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А ранее памятник-бюст Александру Пушкину демонтировали в Мукачеве Закарпатской области Украины. Также была снята мемориальная табличка с местной школы. Решение приняли с целью проведения мероприятий дерусификации в связи с "военной агрессией России против Украины".

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Николь Вербер
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