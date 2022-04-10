На Украине демонтировали очередной памятник Пушкину

Решение о сносе мемориала поддержали на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета.

8 апреля в Ужгороде на западе Украины демонтировали памятник известному русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщили в Ужгородском горсовете.

"В Ужгороде демонтировали бюст Александра Пушкина. Напомним, решение о демонтаже поддержали сегодня утром на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета", — говорится в телеграм-канале горсовета.