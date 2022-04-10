ЛНР: ВСУ ударили по Новоайдару ракетой "Точка-У", погибла женщина

Атака была произведена с направления населённого пункта Северодонецк, заявили в республике.

Вооружённые силы Украины обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республике с применением комплекса "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).