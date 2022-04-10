ЛНР: ВСУ ударили по Новоайдару ракетой "Точка-У", погибла женщина
Атака была произведена с направления населённого пункта Северодонецк, заявили в республике.
Вооружённые силы Украины обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республике с применением комплекса "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления населённого пункта Северодонецк по населённому пункту Новоайдар с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", — говорится в телеграм-канале представительства. В результате атаки погибла женщина 1991 года рождения.
Лайф напоминает, что ВСУ нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети после этого появились страшные кадры с места трагедии, где видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около ста. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.
ТАСС / Александр Рюмин