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Опубликовано 22 апреля 2022, 12:03

Депутат Госдумы Стенякина объяснила, почему в России не сокращают рабочую неделю

В нижней палате подсчитали, что в этом случае у сотрудников появится дополнительно 28 выходных дней, то есть как в праздничные месяцы — самые незначительные по объёму производства.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина считает, что в России не сокращают рабочую неделю из-за негативного влияния на объёмы производства. Своей точкой зрения она поделилась с Ura.ru.

"Сокращение как рабочей недели, так и рабочего дня может негативно повлиять на производительность труда. Для того чтобы принять такую меру, необходимо прежде всего провести доброе количество исследований. Вопрос непростой: он может оказать серьёзное влияние на развитие всей экономики страны", — объяснила депутат.

По оценке парламентария, при четырёхдневной рабочей неделе у сотрудников появится дополнительно 28 выходных дней, то есть в месяц люди будут уделять время работе столько же, сколько в январе или в мае — во время концентрации праздников. Стенякина подчеркнула, что именно эти два месяца — самые незначительные по объёму производства, выпуску товаров и услуг, при том что данные показатели — главный фактор экономического роста. Исходя из этого, специалист сделала вывод, что резко применять эту инициативу руководство страны не готово.

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Напомним, ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Он и до этого заявлял, что считает эту идею ценной саму по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на такой график не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.

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Pexels

Виктория Дитрих
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