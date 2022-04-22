Замкомандующего ЦВО Миннекаев заявил, что российские военные приспособились к тактике ВСУ
В начале "Операции Z" украинские солдаты старались заманивать отдельные группы российских войск в заранее подготовленные ловушки, но их планы были быстро раскрыты.
Российские военные научились обходить "ловушки" солдат ВСУ, сменив тактику. А все заявления СМИ о якобы провальных действиях ВС РФ не соответствуют действительности, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
"Понятно, что сейчас много СМИ говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперёд, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но РВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", — рассказал он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Лайф писал, что в ЦВО также назвали цели второй фазы "Операции Z" на Украине. По словам Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.
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