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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 08:53
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Замкомандующего ЦВО Миннекаев заявил, что российские военные приспособились к тактике ВСУ

В начале "Операции Z" украинские солдаты старались заманивать отдельные группы российских войск в заранее подготовленные ловушки, но их планы были быстро раскрыты.

Российские военные научились обходить "ловушки" солдат ВСУ, сменив тактику. А все заявления СМИ о якобы провальных действиях ВС РФ не соответствуют действительности, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

"Понятно, что сейчас много СМИ говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперёд, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но РВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", рассказал он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Лайф писал, что в ЦВО также назвали цели второй фазы "Операции Z" на Украине. По словам Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.

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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми
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