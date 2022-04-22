Замкомандующего ЦВО Миннекаев заявил, что российские военные приспособились к тактике ВСУ

В начале "Операции Z" украинские солдаты старались заманивать отдельные группы российских войск в заранее подготовленные ловушки, но их планы были быстро раскрыты.

Российские военные научились обходить "ловушки" солдат ВСУ, сменив тактику. А все заявления СМИ о якобы провальных действиях ВС РФ не соответствуют действительности, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

"Понятно, что сейчас много СМИ говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперёд, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но РВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", — рассказал он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.