Наши в городе: Минобороны показало, как российских военных встречают в Харьковской области

Колонны подразделений ВС РФ продвигаются в глубь региона. В освобождённых населённых пунктах уже налаживается мирная жизнь.

Российских военных встречают в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео продвижения подразделений ВС РФ через освобождённые населённые пункты Харьковской области. Безопасность колонны осуществляют ударные вертолёты армейской авиации.

"При продвижении подразделений Российской армии военнослужащие продолжают развёртывание дорожно-комендантских гарнизонов для организации безопасности и сопровождения колонн бронированной и автомобильной техники, в том числе для доставки гуманитарных грузов и материальных средств российским подразделениям в зону ведения боевых действий", — говорится в сообщении ведомства.

В освобождённых в ходе спецоперации населённых пунктах российские военнослужащие при поддержке местных жителей оказывают помощь в налаживании мирной жизни. Населению оказывается гуманитарная и первичная медицинская помощь. Людей с хроническими заболеваниями и тех, кто нуждается в наблюдении в стационаре, российские военные доставляют в лечебные учреждения.