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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 05:25
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Кадырова рассмешили слухи о его намерении "убить Зеленского"

Глава Чечни назвал лидера Незалежной всего лишь хорошим игроком КВН, не способным помешать российской стороне.

Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он со своими бойцами якобы планирует "убить Зеленского". Глава Чечни заверил, что президент Украины может "бежать, куда глаза глядят".

"Сейчас лежу и читаю такую ерунду: что я взялся убить Зеленского — я или моя группировка. Так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают [с] испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", — заявил Кадыров в телеграм-канале и добавил, что уже давно привык к подобным слухам и перестал обращать на них внимание.

А ранее Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя. Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".

Кадыров назвал ложью публикацию об обстоятельствах убийства Немцова
Кадыров назвал ложью публикацию об обстоятельствах убийства Немцова
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ТАСС / Елена Афонина

Виктория Дитрих
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