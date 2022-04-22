Кадырова рассмешили слухи о его намерении "убить Зеленского"
Глава Чечни назвал лидера Незалежной всего лишь хорошим игроком КВН, не способным помешать российской стороне.
Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он со своими бойцами якобы планирует "убить Зеленского". Глава Чечни заверил, что президент Украины может "бежать, куда глаза глядят".
"Сейчас лежу и читаю такую ерунду: что я взялся убить Зеленского — я или моя группировка. Так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают [с] испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", — заявил Кадыров в телеграм-канале и добавил, что уже давно привык к подобным слухам и перестал обращать на них внимание.
А ранее Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя. Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".
ТАСС / Елена Афонина