Кадырова рассмешили слухи о его намерении "убить Зеленского"

"Сейчас лежу и читаю такую ерунду: что я взялся убить Зеленского — я или моя группировка. Так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают [с] испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", — заявил Кадыров в телеграм-канале и добавил, что уже давно привык к подобным слухам и перестал обращать на них внимание.