Замкомандующего войсками ЦВО: Превосходство ВС РФ над Украиной на суше, море и в воздухе очевидно

Генерал-майор Рустам Миннекаев рассказал, что больше всего убивает боевой дух личного состава Вооружённых сил противника.

Техническое превосходство Российской армии над Вооружёнными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно. Об этом заявил в пятницу замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"При нанесении ударов Российские вооружённые силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооружённых сил Украины. Техническое превосходство Российской армии на суше, море и в воздушном пространстве стало очевидным", — приводит его слова ТАСС.