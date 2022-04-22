В ЦВО назвали цели второй фазы "Операции Z" на Украине

По словам Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.

Российская армия в ходе начавшейся на этой неделе второй фазы "Операции Z" планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач Российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", — отметил он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

По его словам, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, черноморские порты, а контроль над югом Незалежной даст ещё один выход в Приднестровье, где "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", — цитирует Миннекаева ТАСС.