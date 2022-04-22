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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 08:25
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В ЦВО назвали цели второй фазы "Операции Z" на Украине

По словам Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.

Российская армия в ходе начавшейся на этой неделе второй фазы "Операции Z" планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач Российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", — отметил он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

По его словам, контроль над Донбассом позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, черноморские порты, а контроль над югом Незалежной даст ещё один выход в Приднестровье, где "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", — цитирует Миннекаева ТАСС.

Военный журналист Борзенко спрогнозировал ход второго этапа "Операции Z" на Украине
Военный журналист Борзенко спрогнозировал ход второго этапа "Операции Z" на Украине

Напомним, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале нового этапа российской спецоперации на Украине. Министр назвал это "важным моментом".

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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