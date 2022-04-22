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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 08:18
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Самолёт Ан-26 упал в Запорожской области Украины

Судно выполняло технический рейс. Обстоятельства происшествия выясняются.

Самолёт Ан-26 разбился 22 апреля утром в Запорожской области на Украине, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе местной военной администрации, не уточнив число раненых.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолёт Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Также уточняется, что обстоятельства крушения воздушного судна пока выясняются, а подробности будут позже.

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Ранее Лайф писал, что три пилота погибли при столкновении двух самолётов ВВС Южной Кореи. Это случилось в районе города Сачхон в 300 километрах южнее Сеула. После происшествия в небе воздушные суда упали на рисовые поля.

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Оксана Попова
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