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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 08:15

Двукратного олимпийского чемпиона Рылова отстранили на девять месяцев от участия в соревнованиях

До этого в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».

Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Рылов отстранён на девять месяцев от участия во всех международных соревнованиях под эгидой FINA после посещения мероприятия, состоявшегося на стадионе "Лужники" в Москве. Наказание вступило в силу 20 апреля", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что FINA лишила Казань права принять ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Кроме того, организация открыла дисциплинарное дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы Рылова в деле с FINA
Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы Рылова в деле с FINA

Спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он первенствовал на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в активе Рылова — серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Играх в Японии и бронза на двухсотметровке на спине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Роман Фейгин
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