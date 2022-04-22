Двукратного олимпийского чемпиона Рылова отстранили на девять месяцев от участия в соревнованиях
До этого в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».
Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Рылов отстранён на девять месяцев от участия во всех международных соревнованиях под эгидой FINA после посещения мероприятия, состоявшегося на стадионе "Лужники" в Москве. Наказание вступило в силу 20 апреля", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что FINA лишила Казань права принять ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Кроме того, организация открыла дисциплинарное дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он первенствовал на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в активе Рылова — серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Играх в Японии и бронза на двухсотметровке на спине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
ТАСС / Михаил Терещенко