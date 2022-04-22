Двукратного олимпийского чемпиона Рылова отстранили на девять месяцев от участия в соревнованиях

До этого в отношении спортсмена открыли разбирательство из-за участия в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках».

Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Рылов отстранён на девять месяцев от участия во всех международных соревнованиях под эгидой FINA после посещения мероприятия, состоявшегося на стадионе "Лужники" в Москве. Наказание вступило в силу 20 апреля", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что FINA лишила Казань права принять ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Кроме того, организация открыла дисциплинарное дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.