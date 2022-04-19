Военный журналист Борзенко спрогнозировал ход второго этапа "Операции Z" на Украине

В ходе военных действий украинская армия сократилась до 40 тысяч бойцов, но сейчас пополнилась ещё на 50 тысяч. Эксперт отметил, что у новобранцев желание воевать практически отсутствует.

Военный журналист Алексей Борзенко поделился мнением о том, как будет проходить вторая фаза российской спецоперации на Украине, о которой ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В беседе с телеканалом "360" он уточнил, что суть операции — уничтожение очень мощной на территории Украины группировки ВСУ, которая была сосредоточена в районе Донбасса.

"Именно эта группировка должна была брать Донецк, но мы опередили на несколько дней, начав спецоперацию. То есть мы предотвратили большую трагедию. Но эта группировка наиболее мощных сил ВСУ, которые есть", — рассказал Борзенко.

Он пояснил, что в начале операции группа состояла из 80 тысяч военных. В ходе обстрелов, бегства, выходов, попыток вырваться отдельных частей ВСУ армия сократилась вдвое, но "сейчас к ним подогнали ещё 50 тысяч", отметил журналист.

"Это резервисты. У них нет никакой мотивации, желания воевать. Это студенты, люди в возрасте 55+, и уже потихоньку началась сдача в плен: где-то по 30, где-то — по 50 человек", — уточнил он.

По словам Борзенко, нацбаты, которые являлись "арматурной сеткой в железобетоне", связывающей весь состав ВСУ, уже не могут контролировать пришедших новобранцев и потихоньку начинают сдаваться.