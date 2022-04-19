Кадыров сообщил об отправке ещё одной группы добровольцев для защиты Донбасса

Чеченский лидер подчеркнул, что многонациональная Россия всегда была "сильна сплочённостью перед общей угрозой". От себя лично он пожелал бойцам скорейшего решения боевых задач.

Группу добровольцев провожают в Донбасс. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Ещё одна группа добровольцев, состоящая из сотни представителей народов России, отправилась из Грозного в республики Донбасса для участия в "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции. <...> Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам", — написал он в своём телеграм-канале, опубликовав видео проводов бойцов.