Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

"Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено в самом начале, на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Эта операция продолжится. Сейчас начинается следующая фаза этой операции, мне кажется, что это будет важный момент", — подчеркнул Лавров.