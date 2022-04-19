Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине
Глава МИД РФ подчеркнул, что она направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today заявил о начале нового этапа российской спецоперации на Украине.
"Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено в самом начале, на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Эта операция продолжится. Сейчас начинается следующая фаза этой операции, мне кажется, что это будет важный момент", — подчеркнул Лавров.
Также глава МИД РФ отметил, что на данной стадии специальной военной операции на Украине российская сторона рассматривает только опцию использования обычного вооружения.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ