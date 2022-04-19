Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине

По словам министра иностранных дел, у жителей Незалежной должна быть свобода выбора своей будущей жизни.

Россия не планирует менять режим на Украине, ведь жители страны должны сами решать своё будущее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", — сказал он в интервью телеканалу India Today.

Российская сторона хочет, чтобы у людей была свобода выбора, уточнил министр.