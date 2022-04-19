ЕР внесла в Госдуму проект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы

За осквернение ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Также будет пресекаться любая деятельность с её использованием в целях, отличных от установленных законом.

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Об этом говорится в телеграм-канале партии.

Согласно документу, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

"Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм", — подчеркнул один из авторов инициативы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Парламентарий подчеркнул, что в Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии её и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Кроме того, похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдавии, добавил он.