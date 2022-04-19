Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине

По словам российского министра, на данной стадии спецоперации речь может идти только об обычном вооружении.

На данной стадии специальной военной операции на Украине российская сторона рассматривает только опцию использования обычного вооружения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Таким образом министр ответил на вопрос журналистов о том, станет ли Москва использовать ядерное оружие в данном конфликте.

"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", — сказал Лавров.