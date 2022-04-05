Полянский: Заявления о возможности применения РФ ядерного оружия на Украине безосновательны

Критерии использования таких вооружений не касаются разворачивающегося в Незалежной сценария, отметил дипломат.

Инсинуации о якобы возможном применении Россией в ходе военной спецоперации на Украине ядерного оружия не имеют ни малейшей рациональной основы, потому что украинский сценарий не входит в критерии использования такого рода вооружений. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", — сказал он, выступая на сессии Комиссии ООН по разоружению.

По словам дипломата, вопреки прозвучавшим заявлениям, задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения или в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Полянский добавил, что "данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине".

"Более того, Россия твёрдо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", — подчеркнул он.