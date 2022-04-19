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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 09:06
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В ЛДПР предложили применять смертную казнь для украинских бойцов, участвовавших в пытках

По словам врио главы фракции партии в Госдуме Леонида Слуцкого, консультации со специалистами по отмене моратория проведут в ближайшее время. Он также предложил обменять солдат ВСУ на этих людей.

К украинским бойцам, участвовавшим в пытках мирных жителей и российских военнослужащих, нужно применять смертную казнь. С таким предложением выступила фракция ЛДПР в Госдуме.

"ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", — сказано в телеграм-канале фракции.

Исполняющий обязанности главы фракции в ГД Леонид Слуцкий заметил, что обсуждение этой идеи продолжится, если она найдёт поддержку у руководства страны. Также он предложил обменивать большее количество солдат ВСУ на националистов, после чего применить к ним эту меру наказания.

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"К тем, кто в принципе способен на подобные зверства, пытается их осуществить в отношении наших граждан, другого здравого подхода здесь быть не может. <…> В ближайшее время проведём по этому поводу консультации", — сказал Слуцкий.

Ранее Минобороны РФ назвало число иностранцев, находящихся в плену у украинских националистов. В оборонном ведомстве уточнили, что они являются гражданами девяти государств.

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Сайт ЛДПР

Артур Лапсаков
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