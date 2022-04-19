МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипотношений с Россией

Министерство иностранных дел Черногории извинилось за сообщение о разрыве дипотношений с Россией, которое ранее появилось в "Твиттере", но быстро было удалено.

"Приносим извинения общественности за грубое упущение в опубликованном ранее заявлении, где вместо перечисления ограничительных мер ошибочно указано, что они вступили в силу", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18 апреля МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы дипведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако уже через некоторое время сообщение пропало, а пресс-служба ведомства пояснила, что речь шла только об одном из видов рестриктивных мер в отношении Москвы. Тем не менее после этого Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории и потребовало разъяснений.