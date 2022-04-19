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Опубликовано 19 апреля 2022, 09:16

Трамп призвал Россию и Украину к срочным переговорам

По мнению бывшего президента США, оттягивание диалога между Москвой и Киевом приведёт лишь к "смерти, разрушениям и кровопролитию".

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путём переговоров, и соглашение нужно найти уже сейчас. Об этом сообщает издание The Hill.

"Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть", — заявил он.

Трамп также добавил, что если Украина и Россия в ближайшее время не сядут за стол переговоров, то не останется ничего, кроме "смерти, разрушения и кровопролития".

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Ранее американский политик Бьюкенен призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией. Он назвал РФ самой мощной ядерной державой в мире и подчеркнул, что не видит пользы в "принуждении к войне" с ней из-за нового геополитического конфликта.

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Getty Images / Allison Joyce

Ирина Фальке
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