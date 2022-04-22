Украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР
Уже 29 стражей порядка получили назначения, а ещё десять ждут подписания соответствующего приказа.
Бывшие сотрудники полиции Украины начали переходить на службу в МВД Луганской Народной Республики. Об этом сообщает начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР, старший лейтенант полиции Юлия Романчук.
"Выехало где-то примерно, по нашим данным, 33% состава, остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, десять ещё ждут приказа", —
рассказала она в беседе с РИА "Новости" .
Романчук призналась, что бывших полицейских никто не уговаривал на работу: все пришли добровольно. Она отметила, что у некоторых из них "может быть, были поначалу сомнения и опасения", однако сейчас все подобные мысли остались в прошлом, сотрудники проходят службу.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали". О предложении они узнали из специальных листовок, которые были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.