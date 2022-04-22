Украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР

Уже 29 стражей порядка получили назначения, а ещё десять ждут подписания соответствующего приказа.

Бывшие сотрудники полиции Украины начали переходить на службу в МВД Луганской Народной Республики. Об этом сообщает начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР, старший лейтенант полиции Юлия Романчук.

"Выехало где-то примерно, по нашим данным, 33% состава, остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, десять ещё ждут приказа", —

рассказала она в беседе с РИА "Новости" .