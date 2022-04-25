Полянский: Россия не считает прекращение огня на Украине возможным вариантом

По словам дипломата, украинские военнослужащие получат возможность восстановиться и это единственное, что даёт объявленный режим тишины.

Киев не использует предоставляемые Россией гуманитарные коридоры, поэтому сейчас прекращение огня не является возможным вариантом. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Был призыв к прекращению огня, мы открывали гуманитарные коридоры, которые не использовались Украиной. <…> Мы не думаем, что прекращение огня сейчас является вариантом", — сказал Полянский журналистам.

По словам дипломата, единственное, что даёт это развитие событий, — возможность украинским военным восстановиться.