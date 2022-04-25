Захарова "перевела" заявления Киева о якобы отсутствии гумкоридоров у "Азовстали"

Вооружённые силы России сегодня с 14:00 прекратили боевые действия у предприятия для выхода мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук об отсутствии на сегодня договорённостей относительно гуманитарных коридоров с завода "Азовсталь".

"И снова здравствуйте. В переводе с верещукского это означает: будут сидеть в "Азовстали" столько, сколько это будет нужно киевскому режиму", — написала дипломат в телеграм-канале.