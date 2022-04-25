Захарова "перевела" заявления Киева о якобы отсутствии гумкоридоров у "Азовстали"
Вооружённые силы России сегодня с 14:00 прекратили боевые действия у предприятия для выхода мирных жителей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук об отсутствии на сегодня договорённостей относительно гуманитарных коридоров с завода "Азовсталь".
"И снова здравствуйте. В переводе с верещукского это означает: будут сидеть в "Азовстали" столько, сколько это будет нужно киевскому режиму", — написала дипломат в телеграм-канале.
Сегодня, 25 апреля, Вооружённые силы России с 14:00 прекратили боевые действия у "Азовстали" для выхода мирных жителей. Если они действительно находятся на территории комбината, РФ требует от Киева немедленно отдать приказ формированиям об их освобождении, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.