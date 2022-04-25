ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 12:34
4163

Захарова "перевела" заявления Киева о якобы отсутствии гумкоридоров у "Азовстали"

Вооружённые силы России сегодня с 14:00 прекратили боевые действия у предприятия для выхода мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук об отсутствии на сегодня договорённостей относительно гуманитарных коридоров с завода "Азовсталь".

"И снова здравствуйте. В переводе с верещукского это означает: будут сидеть в "Азовстали" столько, сколько это будет нужно киевскому режиму", — написала дипломат в телеграм-канале.

Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали"
Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали"

Сегодня, 25 апреля, Вооружённые силы России с 14:00 прекратили боевые действия у "Азовстали" для выхода мирных жителей. Если они действительно находятся на территории комбината, РФ требует от Киева немедленно отдать приказ формированиям об их освобождении, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

BannerImage

t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • гуманитарнаяпомощь
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar