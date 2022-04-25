Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали"

Сейчас по территории промышленного комплекса работают артиллерия и авиация, чтобы не допустить прорыва засевших там бойцов.

Ситуация, сложившаяся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, является "суперкотлом" для украинских националистов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Ситуация такая, что это некий суперкотёл, в котором сейчас находятся неонацисты непосредственно на "Азовстали", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Глава ДНР уточнил, что сейчас там работают артиллерия и авиация, чтобы не допустить никаких попыток прорыва украинских националистов с предприятия, а также изменений ситуации с поставками боеприпасов, продуктов питания и прочего. На территории комбината находятся от одной до двух с половиной тысяч боевиков-националистов, добавил Пушилин.

"По количеству, в целом, очень ориентировочные цифры — от тысячи до двух с половиной тысяч, это данные, чаще всего звучащие из разных источников, в том числе от пленных", — уточнил он.