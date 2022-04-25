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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 08:55
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Пушилин: На "Азовстали" находится около 400 иностранных наёмников

Он также не исключил новых попыток прорыва с предприятия украинских силовиков, однако заметил, что у военнослужащих России и ДНР хватит сил и средств, чтобы их пресечь.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе заблокировано около 400 иностранных наёмников. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Общее количество тут по-прежнему... Та информация, которая у нас есть, — она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также не исключил новых попыток прорыва с завода украинских силовиков, однако заметил, что у военнослужащих России и ДНР хватит сил и средств, чтобы их пресечь.

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Напомним, президент России Владимир Путин 21 апреля приказал отменить штурм "Азовстали". Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода, осталось недолго.

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VK / Денис Пушилин

Артур Лапсаков
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