Пушилин: На "Азовстали" находится около 400 иностранных наёмников
Он также не исключил новых попыток прорыва с предприятия украинских силовиков, однако заметил, что у военнослужащих России и ДНР хватит сил и средств, чтобы их пресечь.
На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе заблокировано около 400 иностранных наёмников. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Общее количество тут по-прежнему... Та информация, которая у нас есть, — она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также не исключил новых попыток прорыва с завода украинских силовиков, однако заметил, что у военнослужащих России и ДНР хватит сил и средств, чтобы их пресечь.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 апреля приказал отменить штурм "Азовстали". Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода, осталось недолго.
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