Пушилин: На "Азовстали" находится около 400 иностранных наёмников

Он также не исключил новых попыток прорыва с предприятия украинских силовиков, однако заметил, что у военнослужащих России и ДНР хватит сил и средств, чтобы их пресечь.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе заблокировано около 400 иностранных наёмников. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Общее количество тут по-прежнему... Та информация, которая у нас есть, — она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".