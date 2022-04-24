ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 19:57
17728

Ottawa Citizen: В заблокированной "Азовстали" может прятаться канадский генерал-насильник

Генерал-лейтенант Армии Канады Тревор Кадье. Скриншот © YouTube / CBC News: The National

Генерал-лейтенант Армии Канады Тревор Кадье. Скриншот © YouTube / CBC News: The National

На родине Тревор Кадье обвиняется в сексуальных домогательствах к подчинённой. Соответственно, законность пребывания военнослужащего на Украине остаётся под вопросом.

Генерал-лейтенант Армии Канады Тревор Кадье, обвиняемый в харассменте, может находиться сейчас в Мариуполе — на территории окружённого российскими войсками завода "Азовсталь". Об этом пишет канадское издание Ottawa Citizen.

По данным газеты, на Украину Кадье прибыл в начале апреля в статусе добровольца. При этом у себя на родине генерал-лейтенант обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении подчинённой. Расследование инцидента ещё не завершено. Поэтому законность пребывания канадского военнослужащего на украинской территории остаётся под вопросом.

В Сети появилось видео с ранеными украинскими националистами из "катакомб "Азовстали"
В Сети появилось видео с ранеными украинскими националистами из "катакомб "Азовстали"

"Я нахожу это шокирующим. Что здесь происходит?" — заявила в интервью Ottawa Citizen удивлённая жертва насилия Кадье, пожелавшая не раскрывать своё имя из-за страха возмездия.

Предполагаемая жертва Кадье отметила, что канадские вооружённые силы утаили от общественности отстранение Кадье от службы и позволили ему тайно выехать за пределы Канады.

Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому
Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому

Ранее Лайф писал, кто мог заманить украинских радикалов и бойцов ВСУ на "Азовсталь". Был сделан вывод, что первые серьёзные проблемы с тактикой у этих подразделений начались ещё в 2014 году, с тех пор почти нулевая дисциплина и расхлябанность только усугублялись.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Канада
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar