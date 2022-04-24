Ottawa Citizen: В заблокированной "Азовстали" может прятаться канадский генерал-насильник
Генерал-лейтенант Армии Канады Тревор Кадье. Скриншот © YouTube / CBC News: The National
На родине Тревор Кадье обвиняется в сексуальных домогательствах к подчинённой. Соответственно, законность пребывания военнослужащего на Украине остаётся под вопросом.
Генерал-лейтенант Армии Канады Тревор Кадье, обвиняемый в харассменте, может находиться сейчас в Мариуполе — на территории окружённого российскими войсками завода "Азовсталь". Об этом пишет канадское издание Ottawa Citizen.
По данным газеты, на Украину Кадье прибыл в начале апреля в статусе добровольца. При этом у себя на родине генерал-лейтенант обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении подчинённой. Расследование инцидента ещё не завершено. Поэтому законность пребывания канадского военнослужащего на украинской территории остаётся под вопросом.
"Я нахожу это шокирующим. Что здесь происходит?" — заявила в интервью Ottawa Citizen удивлённая жертва насилия Кадье, пожелавшая не раскрывать своё имя из-за страха возмездия.
Предполагаемая жертва Кадье отметила, что канадские вооружённые силы утаили от общественности отстранение Кадье от службы и позволили ему тайно выехать за пределы Канады.
Ранее Лайф писал, кто мог заманить украинских радикалов и бойцов ВСУ на "Азовсталь". Был сделан вывод, что первые серьёзные проблемы с тактикой у этих подразделений начались ещё в 2014 году, с тех пор почти нулевая дисциплина и расхлябанность только усугублялись.