Кто заманил украинских радикалов и ВСУ на "Азовсталь" Первые серьёзные проблемы с тактикой у этих подразделений начались ещё в 2014 году, с тех пор почти нулевая дисциплина и расхлябанность только усугублялись. 127448 127448 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pierre Crom, © ТАСС / Сергей Бобылев

"Азов" и 36-я бригада в Мариуполе

Утром 20 апреля командир остатков 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины майор Сергей Волына, запертый в подвалах "Азовстали" вместе с боевиками полка специального назначения "Азов", выступил с обращением и попросил эвакуировать военных Украины из подвала "Азовстали" в "третью страну". Несколько предыдущих предложений российской стороны сдаться были проигнорированы, а украинские военные по несколько десятков человек сбегают из подвалов и пытаются сдаваться самостоятельно, не дожидаясь приказов командования. Некоторые украинские морпехи продолжают бессмысленно погибать — их расстреливают те, кто ещё не решился капитулировать и продолжает ждать помощи "мировых лидеров" и командования, которым они не нужны.

Здесь важно понять, почему карательный батальон вообще появился в Мариуполе. "Азов" — вовсе не профессиональное военное или силовое подразделение. Когда его создавали, упор был сделан на радикальность и способность чинить зверства в отношении неугодных новой украинской власти. Профессионализм при этом был позабыт, а самые низменные кровавые инстинкты нашли себе применение.

Даже в США, откуда ранее бандформированию активно поставляли оружие, их признали радикальной неонацистской организацией . История нацбата ведёт отсчёт с весны 2014 года, когда украинская армия не горела желанием идти в бой против ополченцев Донбасса, по сути, против своих соотечественников. Тогда правящие круги, пришедшие к власти после госпереворота, сформировали свой карманный отряд карателей из самого радикального и "отбитого" элемента, включавшего в себя неонацистов, футбольных ультрас, ярых антисемитов, активистов Евромайдана и прочих опасных маргиналов. "Азов" был нужен власти в первую очередь для того, чтобы делать грязную и кровавую работу на востоке Украины. Режим закрывал глаза на зверства, что творили "азовцы", а лучше сказать, поощрял их.

Бывший разведчик из Швейцарии, эксперт по терроризму Жак Бо отмечал, что украинские нацисты годами творили в Донбассе "немыслимые зверства". Все истории с изнасилованными и убитыми в подвалах Мариуполя девушками , пытками пленных солдат , с вырезаниями свастики на теле жертв и прочими ужасами чаще всего связаны с "Азовом". Символом отморозков был так называемый вольфсангель, который они сплагиатили у 2-й танковой дивизии СС "Дас Райх" Третьего рейха.

Мариуполь, "Азовсталь" и проигранные бои

"Азовсталь" в Мариуполе в 2019 году. Фото © Getty Images / Omar Marques / SOPA Images / LightRocket

Но навыки ведения боя боевикам начали преподавать только в 2015–2016 годах, когда "азовцы" проходили обучение на Яворовском полигоне в одном строю с кадровыми военными. А в 2014 году, когда вооружённые до зубов радикалы ехали в Донбасс, воевать у них получалось только против мирных граждан. При первом же огневом контакте в Ясиноватой батальон понёс первые потери, около 35 человек (что слишком много для одного боя).

На запрос об эвакуации прибывшие в Донбасс вэсэушники ответили отказом, и тогда "азовцы" бросили часть боевиков прямо на месте боя, угнали первые попавшиеся машины и бежали в Киев. Профессиональные военные из ВСУ относились к "Азову" с брезгливостью и нарочитым неуважением. Но со временем за каждой ротой ВСУ был закреплён отдельно взятый боевик, и идеи тотального насилия постепенно начали пропитывать украинскую армию.

В 2014 году после отступления ополчения ДНР из Мариуполя "азовцы" организовали в прибрежном городе свою базу. Там они выполняли роль сторожевых псов, охраняя украинский форпост на южной границе, а также собственность олихарха Ахметова, которому ранее принадлежал комбинат "Азовсталь". За восемь лет солнечный Мариуполь превратили в крепость, а боевики приумножили свою численность, до зубов вооружились благодаря щедрому снабжению оружием из Европы, Канады и США.

Но непрофессионализм не спрячешь ни за садизмом, который нормальные военные презирают, ни за тоннами оружия, ни за сомнительными националистическими, русофобскими и расистскими лозунгами. Поэтому первые огневые контакты с Российской армией и силами ДНР показали, что "азовцы" готовы бросить под пули гражданских, а сами в это время будут пытаться сбежать.

Отход на территорию комбината тоже нельзя назвать случайным. Начать следует с того, что занятие комбината — это последнее действие, которое гарнизон должен был предпринять, чтобы спастись от уничтожения. Однако этот план из-за глупости командиров был задействован одним из первых. Вместо попытки массового прорыва, когда несколько тысяч бойцов ещё могли сопротивляться, пришла "секретная шифровка": "Срочно окопаться и ждать подкрепления". Кто прислал это сообщение, неизвестно до сих пор. Один из выходов из подземного лаза, по некоторым данным, вёл напрямую к береговой линии, где у боевиков были приготовлены небольшие лодки, которые можно спокойно донести до берега впятером. Однако об этом плане, вероятно, уже знали в командовании спецназа ДНР, поэтому первая же попытка уйти из города морем обернулась гибелью 25 человек. После этого боевики попытались организовать воздушный коридор.

Эвакуация из Мариуполя на вертолётах

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В конце марта натовские инструкторы, также оказавшиеся запертыми внутри "Азовстали" , подсказали мариупольской группировке попытаться вызвать эвакуацию с воздуха . Все три волны эвакуации были пресечены российскими военными и ополченцами ДНР. Вертолёты Ми-8 были сбиты из трофейных "Стингеров", в плен попали спецназовцы из ГУР Украины, среди которых оказался офицер спецрезерва с позывным Бельмак. Он тогда отпирался, говорил, что никого эвакуировать не собирались, утверждал, что на вертолётах хотели подвезти провизию и боеприпасы и увезти раненых.

НАТО не будет воевать за Украину

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Самыми подготовленными из окружённых в Мариуполе бойцами, которые, по сути, стали единым целым с "Азовом", был 503-й батальон украинских морпехов, так называемые барсуки (тоже, кстати, с хорошей радикальной риторикой), самое боеспособное соединение 36-й отдельной бригады морской пехоты. Эти военные прошли подготовку по всем стандартам НАТО на Яворовском полигоне, которого благодаря российскому оружию больше нет . Однако воевать по заветам канадских и американских инструкторов не получилось — батальон быстро рассекли огнём на две части. Первая группа осталась на заводе имени Ильича к северу от побережья, другая группа отошла на позиции к "азовцам", почти моментально эвакуировавшимся в район "Азовстали".

4 апреля основные силы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, удерживавшие металлургический завод имени Ильича, капитулировали. В плен сдались 264 человека (по другим данным, 267). Киев редко выходил на связь, основные распоряжения, которые поступали из центра: "Не сдаваться, биться до последнего, подрывать себя гранатами при безвыходной ситуации". Боевики "Азова" и представители тербатов выполняли роль заградительных отрядов, расстреливая военных ВСУ, морально готовых к капитуляции.

Вместе с первой группой в окружение попал и командир 36-й бригады полковник Владимир Баранюк. Через неделю после сдачи в плен основной группы в ночь с 11 на 12 апреля он попытался сбежать из окружения, использовав своих людей как наживку и пушечное мясо для отвлечения внимания от собственной машины. Но удрать из города не вышло — Баранюк и целая рота морпехов были уничтожены спецназом ДНР, поскольку с самого момента выхода из убежищ за украинскими военными следил беспилотник. После того как оставшиеся на территории "Азовстали" военные узнали о гибели Баранюка, последние лучики надежды на то, что гарнизон Мариуполя будут спасать, иссякли.

Сражение за Донбасс — командиры нацбатов уже сбежали

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После того как боевики и примкнувшие к ним морпехи стали молить командование об эвакуации, моральный дух аналогичных подразделений в Донбассе значительно упал. Уже зафиксировано несколько инцидентов, когда командование националистов пыталось сбежать из Краматорска, Славянска, пыталось скрыться от надвигающейся армии после первых боёв за Волноваху. Граждане стран НАТО, запертые на территории "Азовстали" вместе с радикалами и морпехами ВСУ, воевать за идеалы нацизма не торопятся (то ли берегут силы для попытки прорыва, то ли пытаются остаться в стороне от злодеяний, за которые "азовцы" будут отвечать на суде). Если, конечно, доживут до него.

Фото © Getty Images / Omar Marques / SOPA Images / LightRocket Что будет с радикалами на "Азовстали"? 0 Сравняют с землёй Возьмут измором Всех перебьют при попытке вырваться

Авторы Евгений Жуков