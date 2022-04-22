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Опубликовано 22 апреля 2022, 13:56
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В Сети появилось видео с ранеными украинскими националистами из "катакомб "Азовстали"

По всей видимости, у боевиков серьёзные травмы: один жаловался на то, что не может ходить, другой — на перелом таза.

Кадры с ранеными украинскими националистами, предположительно, из "Азовстали". Видео © Telegram / SHOT

В Сети распространяются кадры с ранеными украинскими националистами. Как утверждают авторы ролика, на нём попавшие в окружение на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевики. Видео показал телеграм-канал SHOT.

Предположительно, ролик снимал один из украинских националистов. Он по очереди обходит раненых товарищей, которые лежат на матрасах прямо на полу. По всей видимости, у них серьёзные травмы: один жаловался на то, что не может ходить, другой — на перелом таза. Снимавший обстановку военнослужащий делает вывод, что у некоторых заражение.

На фоне также видны бинты и сломанные ножницы, которыми, судя по всему, проводились "операции". Примечательно, что боевики общаются исключительно на русском языке, хотя все официальные заявления они делали на украинском.

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Ранее Рамзан Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя. Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".

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Кадр из видео. Telegram / SHOT

Оксана Попова
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