Пушилин: Засевшим на "Азовстали" националистам осталось недолго

Этому способствуют разные обстоятельства, но в остальной части Мариуполя наблюдается процесс восстановления, подчеркнул он.

Украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время посещения пасхальной службы в храме Архистратига Божия Михаила в Мариуполе.

"В Мариуполе ситуация пока ещё остаётся сложной, но эта сложность сконцентрирована только на "Азовстали". Остаётся костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго в силу разных обстоятельств", — подчеркнул Пушилин.