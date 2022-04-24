Политолог Светов связал ультиматум Зеленского с наличием на "Азовстали" чего-то "очень важного"

А затягивание времени, смена места и другие его требования говорят о том, что Украина не заинтересована в переговорах.

На заводе "Азовсталь" может находиться нечто важное, скрывающееся от мировой общественности украинцами, поэтому лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что страна выйдет из переговоров с РФ в случае уничтожения боевиков в Мариуполе. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом политолог Юрий Светлов.

"Мариуполь, "Азовсталь" — это некий узел. Там что-то очень важное, что хотят скрыть от мировой общественности и украинцы, и их партнёры. Посмотрите, с каким рвением [президент Франции Эмманюэль] Макрон всё время говорил о гуманитарных коридорах. Об этом же говорят англичане и американцы", — заметил собеседник Лайфа.

Он напомнил о том, что на "Азовстали" могут находиться иностранные специалисты из разных стран. Кроме того, есть версия, что там скрывают некие документы и, возможно, биолаборатории. Светов не исключает, что на предприятии могут прятать ещё что-то. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский подвергается давлению и пытается решить вопрос с судьбой завода ультиматумами.

Также собеседник Лайфа напомнил о том, что Киев ставит условия относительно переговоров с их самого первого дня. Затягивание времени, смена места и другие требования говорят о том, что Украина не заинтересована в диалоге, заключил Светов.