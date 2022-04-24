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Опубликовано 24 апреля 2022, 08:43

Средства ПВО России сбили в воздухе десять украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили: 141 самолёт, 110 вертолётов, 551 БПЛА, 2496 танков и других боевых объектов.

Войска России за сутки сбили в воздухе десять украинских беспилотников в ходе "Операции Z". Объекты были ликвидированы средствами противовоздушной обороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Барвинок, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Первомайска, Полтавки, Томарино, Фёдоровки, Ясиноватого уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщил он.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине был уничтожен 141 самолёт, 110 вертолётов, 551 БПЛА и 264 зенитных ракетных комплекса. Кроме того, российские военные ликвидировали 282 установки РСЗО, 1093 орудия полевой артиллерии и миномёта, 2343 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 2496 танков и других боевых бронированных машин.

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Ранее Лайф сообщал, что войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ. Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

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ТАСС / Виталий Невар

Оксана Попова
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