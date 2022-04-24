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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 08:28
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Войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ

Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил", — отметил офицер.

ВКС России за ночь поразили девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Барвенково, Новой Дмитровки и Ивановки Харьковской области.

ВКС России уничтожили три украинских ракетных комплекса "Бук-М1" и "Тор"
ВКС России уничтожили три украинских ракетных комплекса "Бук-М1" и "Тор"

А сегодня утром Минобороны РФ показало видео уничтожения трёх складов ВСУ с ракетным вооружением. За ночь было ликвидировано 11 военных объектов Украины, среди которых — семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Андрей Бражников
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