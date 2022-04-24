Войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ

Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил", — отметил офицер.

ВКС России за ночь поразили девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Барвенково, Новой Дмитровки и Ивановки Харьковской области.