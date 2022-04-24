Войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ
Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники.
Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил", — отметил офицер.
ВКС России за ночь поразили девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Барвенково, Новой Дмитровки и Ивановки Харьковской области.
А сегодня утром Минобороны РФ показало видео уничтожения трёх складов ВСУ с ракетным вооружением. За ночь было ликвидировано 11 военных объектов Украины, среди которых — семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.
ТАСС / Таисия Воронцова