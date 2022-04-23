Минобороны РФ показало видео уничтожения трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

За ночь было ликвидировано 11 военных объектов Украины, среди которых семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Уничтожение объектов ВСУ высокоточными ракетами в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

ВКС России уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения в ходе "Операции Z" на Украине. Видео ударов по объектам ВСУ показало Минобороны РФ.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 военных объектов Украины. Среди них семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники", — сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также он рассказал, что в ходе атаки потери украинских националистов составили 25 единиц бронетехники и автомобилей и до двух рот личного состава. А в районе населённого пункта Червоное было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.