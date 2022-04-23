ВКС России уничтожили три украинских ракетных комплекса "Бук-М1" и "Тор"

Кроме того, за день поражено 79 военных объектов Незалежной, среди которых шесть командных пунктов и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России в течение дня уничтожила четыре украинских зенитных ракетных комплекса, среди которых три "Бука-М1" и один "Тор". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса: три "Бука-М1" в районе населённых пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Сергеевки", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, поражено 79 военных объектов Незалежной, среди которых шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.