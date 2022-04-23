ВКС России уничтожили под Одессой терминал ВСУ с крупной партией оружия из США и Европы

Удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования.

Российские военные уничтожили точным попаданием очередную партию поступившего от США и Европы оружия, которое хранилось на складе под Одессой. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", — пояснил он.