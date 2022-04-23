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Опубликовано 23 апреля 2022, 17:01
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РПЦ продолжает получать сведения о подготовке ВСУ провокаций на Пасху на Украине

Там подчеркнули, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого.

Русская православная церковь получает сведения, что в пасхальную ночь на Украине готовятся провокации со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Тревожная информация о готовящихся на Украине в пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию ещё больше ненависти, боли и страданий", написал он в "Телеграме".

Напомним, Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной "ужасных провокаций" на Пасху. Киев при поддержке ряда западных стран планирует обстрел православных храмов и церквей в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в ночь с 23 на 24 апреля.

В РПЦ назвали бесчеловечными идеи о подготовке Украиной военных провокаций на Пасху
В РПЦ назвали бесчеловечными идеи о подготовке Украиной военных провокаций на Пасху
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ТАСС / Sergei Bobylev

Татьяна Миссуми
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