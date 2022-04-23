РПЦ продолжает получать сведения о подготовке ВСУ провокаций на Пасху на Украине

Там подчеркнули, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого.

Русская православная церковь получает сведения, что в пасхальную ночь на Украине готовятся провокации со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Тревожная информация о готовящихся на Украине в пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию ещё больше ненависти, боли и страданий", — написал он в "Телеграме".