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Опубликовано 18 апреля 2022, 14:24

В РПЦ назвали бесчеловечными идеи о подготовке Украиной военных провокаций на Пасху

Владимир Легойда назвал это актом ненависти к народам России и Незалежной, и пообещал молиться, чтобы трагедий не произошло.

Запланировать провокацию в Пасху могут только те, кто одинаково враждебно настроен к обоим народам: русскому и украинскому. Так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал данные о том, что Украина готовит провокации в храмах в самый важный для христиан праздник.

"Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово воскресение, которое отмечают православные народы и в России, и на Украине, и во многих других странах, орудием эскалации конфликта. Церковь, не будучи в силах предотвратить подобное, молится о том, чтобы провокаций в храмах на Пасху не произошло", написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине
Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине

Напомним, Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной "ужасных провокаций" на Пасху. Киев при поддержке ряда западных стран планирует обстрел православных храмов и церквей в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в ночь с 23 на 24 апреля.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Анатолий Симоненко
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