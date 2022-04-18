В РПЦ назвали бесчеловечными идеи о подготовке Украиной военных провокаций на Пасху

Владимир Легойда назвал это актом ненависти к народам России и Незалежной, и пообещал молиться, чтобы трагедий не произошло.

Запланировать провокацию в Пасху могут только те, кто одинаково враждебно настроен к обоим народам: русскому и украинскому. Так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал данные о том, что Украина готовит провокации в храмах в самый важный для христиан праздник.

"Нельзя представить себе ничего более бесчеловечного, чем сделать Светлое Христово воскресение, которое отмечают православные народы и в России, и на Украине, и во многих других странах, орудием эскалации конфликта. Церковь, не будучи в силах предотвратить подобное, молится о том, чтобы провокаций в храмах на Пасху не произошло", — написал он в своём телеграм-канале.