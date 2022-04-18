Он отметил самоотверженные действия военных в вооружённых конфликтах, в частности в ходе "Операции Z".

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская" за проявленный героизм. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь наименовать её: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада", — уточняется в документе.

Глава государства направил бригаде поздравительную телеграмму, её текст опубликован на сайте Кремля. В ней он назвал действия личного состава соединения в ходе спецоперации на Украине образцом выполнения воинского долга. Путин выразил надежду, что гвардейцы и впредь будут с честью служить родине и защищать мирную жизнь граждан.