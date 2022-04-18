"Придётся расплачиваться": Военный обозреватель Литовкин назвал бизнесом на крови поставки западного оружия Киеву

Эксперт подчеркнул, что спецоперация по демилитаризации Украины проходит успешно: на сегодняшний день Минобороны РФ сообщает об уничтожении свыше 2000 единиц бронетехники ВСУ.

Поставки западного оружия Украине не спасают положение ВСУ, которые и так потеряли уже большую часть бронетехники. Как считает военный обозреватель Виктор Литовкин, Киев напрасно воспринимает снабжение вооружением НАТО как благотворительность, ведь Запад потребует оплаты.

"Никакой бесплатной поставки на Украину не происходит. Поставка на Украину боевой техники — это бизнес. Бизнес на крови. Потому что за всё, что поставлено, Украине придётся расплачиваться. И если не сегодня Украина будет платить за это, то это в долг. Поэтому то, что Украина получает благотворительную помощь со стороны Запада, — это напрасные надежды", — подчеркнул Литовкин в беседе с телеканалом "360".

Он также добавил, что Запад поставляет старую технику, которую давно хотели обновить и утилизировать.



По мнению эксперта, спецоперация по демилитаризации Украины проходит успешно. До начала "Операции Z" у ВСУ было 900 танков, сослался Литовкин на данные ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance. А на сегодняшний день Минобороны РФ сообщает об уничтожении свыше 2000 единиц бронетехники ВСУ, что, по словам эксперта, указывает на то, что Украина лишилась почти всех танков.