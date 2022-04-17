Политолог Михеев озвучил способ остановить поставки западного оружия на Украину

По его мнению, необходимо блокировать передачу вооружений в западной части Незалежной, так как именно оттуда идёт основной поток.

Российские военные должны уничтожить коммуникации на западе Украины, чтобы прекратить поставки оружия из стран Североатлантического альянса. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев.

"Надо блокировать все эти поставки на Западной Украине, тем более оттуда эта зараза и приползла. Получается, основные жертвы и разрушения происходит на востоке Украины, где у нас потенциально гораздо больше сторонников, чем на Западе. А на западе, откуда вся эта зараза приползла, — там они живут более-менее спокойной жизнью. Да, прилетает по каким-то складам, военным объектам, но думаю, что этого мало", — рассказал эксперт в интервью с "Украина.ру" .

Также он подчеркнул необходимость уничтожения коммуникаций в западной части Незалежной и объяснил, что заграничная техника "не должна доходить до поля боя". Только таким способом можно прекратить передачу западного оружия, заключил политолог.