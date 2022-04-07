Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 121-му бомбардировочному авиаполку

В тексте документа указывается, что звание дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов.

Президент России Владимир Путин присвоил 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку почётное наименование "гвардейский". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжёлому бомбардировочному авиационному полку почётное наименование "гвардейский", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.