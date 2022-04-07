Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 121-му бомбардировочному авиаполку
В тексте документа указывается, что звание дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов.
Президент России Владимир Путин присвоил 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку почётное наименование "гвардейский". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжёлому бомбардировочному авиационному полку почётное наименование "гвардейский", — сказано в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Лайф рассказывал, что командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе "Операции Z". Одним из отличившихся стал сержант Андрей Р. Под непрерывным миномётным огнём со стороны Вооружённых сил Украины он руководил наведением моста для переправы российских войск.