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Опубликовано 7 апреля 2022, 10:33

Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 121-му бомбардировочному авиаполку

В тексте документа указывается, что звание дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов.

Президент России Владимир Путин присвоил 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку почётное наименование "гвардейский". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжёлому бомбардировочному авиационному полку почётное наименование "гвардейский", — сказано в тексте документа.

Путин присвоил звания гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Путин присвоил звания гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Лайф рассказывал, что командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе "Операции Z". Одним из отличившихся стал сержант Андрей Р. Под непрерывным миномётным огнём со стороны Вооружённых сил Украины он руководил наведением моста для переправы российских войск.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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