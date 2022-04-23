Актриса Агния Мищенко-Бродская предстала вся в крови и обвинила украинцев в избиении

Звезда фильма "Бумер-2" говорит, что напали на неё лишь из-за того, что она "русская еврейка", прямо около её дома.

Российская актриса Агния Мищенко-Бродская подверглась нападению в Италии. Следы жестоких побоев артистка показала в Сети и обвинила в нападении украинских беженцев.

По словам самой Агнии, её избили из-за того, что она "русская еврейка". Причём инцидент произошёл прямо около её дома. Однако пострадавшая недоумевает, чем она вообще могла их обидеть, ведь никого не трогала.

"А я просто хочу вас спросить... Что я вам сделала плохого? Я! Что я вам сделала плохого?!" — не сдерживая эмоции, задаётся актриса вопросом на опубликованных кадрах.

При этом она рассказала 5-tv.ru, что уже сняла побои и обратилась с заявлением в правоохранительные органы Италии. По словам гражданки этой страны, она помнит всю хронологию события и надеется на помощь от местной полиции.