Более 100 человек стали жертвами взрыва на подпольной нефтебазе в Нигерии

На подпольной нефтебазе в Нигерии погибло более ста человек в результате взрыва и пожара, произошедших накануне вечером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.