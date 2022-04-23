Более 100 человек стали жертвами взрыва на подпольной нефтебазе в Нигерии
Вспыхнувший следом пожар обезобразил тела погибших до неузнаваемости, рассказал местный чиновник.
На подпольной нефтебазе в Нигерии погибло более ста человек в результате взрыва и пожара, произошедших накануне вечером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.
"Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе. Более 100 человек обгорели до неузнаваемости", — цитирует чиновника издание.
Ранее сообщалось, что у берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем местной компании Shebah E&P, произошёл взрыв с последующим возгоранием.