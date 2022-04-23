В ЛНР заявили об обнаружении доказательств шпионажа миссии ОБСЕ в пользу ВСУ

Среди них и список объектов инфраструктуры, составленный сотрудниками организации, чтобы ВСУ могли точно бить по целям.

Обнаружены документы, которые подтверждают, что миссия ОБСЕ в Донбассе работала на Минобороны Украины. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности ЛНР.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении офиса луганской команды ОБСЕ сотрудниками МГБ ЛНР обнаружены документы, подтверждающие факты взаимодействия представителей миссии с Министерством обороны Украины", — отмечается в заявлении.

Сотрудники ОБСЕ собирали секретные сведения о республике. Так, один из руководителей миссии в Донбассе, Ярослав Курак, являющийся гражданином Польши, лично получил указание от замруководителя луганской команды ОБСЕ по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото, гражданки Испании, "провести сбор сведений об объектах инфраструктуры, расположенных на территории Луганской области".

Был найден силами ЛНР и список, составленный сотрудниками международной миссии, где указывалось местонахождение таких объектов. Видимо, для их огневого поражения ВСУ.