Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Также за ночь над селом Новая Заря Николаевской области ликвидировано 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский Су-25. Штурмовик был уничтожен в населённом пункте Новая Дмитровка Харьковской области. Об этом рассказал на брифинге о ходе "Операции Z" утром 23 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в течение ночи уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" над населённым пунктом Новая Заря Николаевской области", — отметил офицер.

За ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено 11 военных объектов Украины, включая семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и боевой техники. В результате ударов уничтожено до двух рот личного состава ВСУ, 25 единиц бронетехники и автомобилей.