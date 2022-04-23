Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Также за ночь над селом Новая Заря Николаевской области ликвидировано 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе один "Байрактар ТБ-2".
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский Су-25. Штурмовик был уничтожен в населённом пункте Новая Дмитровка Харьковской области. Об этом рассказал на брифинге о ходе "Операции Z" утром 23 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Также в течение ночи уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" над населённым пунктом Новая Заря Николаевской области", — отметил офицер.
За ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено 11 военных объектов Украины, включая семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и боевой техники. В результате ударов уничтожено до двух рот личного состава ВСУ, 25 единиц бронетехники и автомобилей.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили до двух рот украинских националистов и склад ракет для ЗРК "Оса". Кроме того, ВСУ при помощи РФ накануне потеряли 27 единиц бронетехники и автомобилей.