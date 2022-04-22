ВС России уничтожили до двух рот украинских националистов и склад ракет для ЗРК "Оса"

Кроме того, ВСУ сегодня при помощи РФ потеряли 27 единиц бронетехники и автомобилей.

За текущий день ВКС России высокоточными ракетами поразили тринадцать военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, а также места нахождения солдат ВСУ и боевой техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населённом пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", — подчеркнул он.